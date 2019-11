Tmw - Ancora sirene cinesi per Mertens: torna alla carica il Guangzhou R&F, contatti avviati

Sirene dalla Cina per Dries Mertens, attaccante del Napoli legato al club partenopeo da un contratto in scadenza a giugno. E per Mario Mandzukic, centravanti croato fuori dai piani della Juventus. Il Guangzhou R&F, alla ricerca di un attaccante di caratura internazionale, sta portando avanti i contatti per acquistare un attaccante e anche negli ultimi giorni è tornato alla carica per entrambi i calciatori che militano in Serie A. L'obiettivo è portarlo nella Chinese Premier League nel mese di gennaio. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.