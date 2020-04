Tmw - Ancora un affare sull'asse Napoli-Bari? Nome nuovo sul taccuino dei pugliesi

Il Bari guarda in casa Napoli in vista della prossima stagione. L'obiettivo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è Luca Palmiero centrocampista classe '96 attualmente in forza al Pescara in Serie B. Un profilo che piace molto alla dirigenza pugliese anche se in questo momento non si può parlare di nulla più di un interessamento visto che non è chiaro se il campionato riprenderà o meno e tantomeno in quale categoria la squadra pugliese giocherà nella prossima stagione.