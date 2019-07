Tmw - Atletico, Correa verso il Milan: così gli spagnoli possono arrivare ad James

Sembra che stia per cominciare un domino di calciomercato europeo, innescato dalla possibile uscita di Angel Correa dall'Atletico Madrid. L'argentino classe '95, come vi stiamo raccontando qui su TMW, interessa al Milan e la sua uscita libererebbe dunque lo spazio per il trasferimento di James Rodriguez ai Colchoneros. Il Napoli, che da tempo sta corteggiando il fantasista colombiano, a quel punto la società partenopea, come già anticipato, sarebbe pronta a riversare le sue attenzioni su Malcom, esterno d'attacco di proprietà del Barcellona.