Tmw - Bari-Ninkovic, il Napoli farà da sponda per portare il giocatore in Puglia

Nikola Ninkovic (25) vicino al Napoli, ma non resterà all'ombra del Vesuvio. Questa l'ultima indiscrezione raccontata da Tuttomercatoweb riguardo il club partenopeo: secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw il Napoli dovrebbe prelevare l'esterno offensivo dall'Ascoli e poi lo vederà in prestito al Bari, l'altro club di proprietà di De Laurentiis. Un'operazione sponda, dunque, che dovrebbe portare il giocatore soltanto di passaggio in azzurro.