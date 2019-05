TMW - Beffato l'Atletico per Di Lorenzo: ieri assalto tardivo degli spagnoli

Giovanni Di Lorenzo al Napoli: affare fatto, domani il terzino in arrivo dall'Empoli sosterrà a Villa Stuart le visite mediche di rito. Ai toscani andranno 9,5 milioni di euro per il primo rinforzo del nuovo Napoli di Ancelotti. Poteva non andare così: ieri alla porta dell'Empoli ha infatti bussato anche l'Atlético Madrid. L'offensiva spagnola, però, è arrivata troppo tardi, e il Napoli può godersi il miglior difensore del campionato per rendimento offensivo in questo 2019.