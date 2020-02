Tmw - C'è la fila per Mertens, ma rinnovo resta l'ipotesi più probabile

Inter, Roma, Chelsea: c'è la fila, per Dries Mertens. Il portale Tuttomercatoweb prova a fare il punto della situazione sul futuro dell'attaccante belga: "Negli ultimi mesi ha preso informazioni anche la Juventus, ma in questo momento è la Roma il club più attivo: martedì il belga era nella Capitale, non è chiaro se per mercato o per piacere. Ci ha pensato anche l'Inter, che resta ancora vigile perché il giocatore piace parecchio. Come l'Atlético Madrid per il post Cavani e il Monaco sempre pronto a ricche offerte.

Il rinnovo è impossibile? No, dato che dopo la freddezza iniziale si registra un riavvicinamento tra le parti. Anche perché quel soprannome, Ciro, è lì a testimoniare il rapporto di amore viscerale che corre tra Mertens e la città. L'attaccante da 119 gol in azzurro (per ora) non ha mai nascosto di voler rimanere sul Golfo, lui che è arrivato freddo esterno d'attacco belga e si è riscoperto caldissimo centravanti napoletano. Dal gelo, si è arrivati almeno a parlare di cifre: De Laurentiis mette sul piatto un biennale da 4 milioni o poco più, Mertens non disdegnerebbe un triennale. Ma vuole soprattutto rassicurazioni sul fatto che il suo ruolo all'interno del Napoli non venga messo in discussione in futuro".

I numeri di Mertens in questa stagione

Presenze: 23 (17 in Serie A)

Minuti: 1.443 (1.001 in Serie A)

Gol: 10 (5 in Serie A)

Assist: 4 (3 in Serie A)

Dove può andare: le percentuali

Napoli 40%

Roma 20%

Inter 15%

Chelsea 5%

Atletico Madrid 5%

Monaco 5%

Altra destinazione 10%