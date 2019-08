TMW - Ciciretti in uscita verso la Serie B: cinque club sull'esterno

E' in uscita dal Napoli Amato Ciciretti che, come raccolto da TMW, è richiestissimo in Serie B. A Empoli e Chievo Verona, infatti, si sono aggiunte anche Ascoli, Venezia e Perugia, ma la situazione non è delle più semplici, e legata all'ingaggio piuttosto elevato del centrocampista: le destinazione del giocatore, infatti, dipenderà dalla buonuscita del Napoli e da come le pretendenti compenseranno la differenza. Domani, intanto, è atteso un incontro tra la dirigenza partenopea e l'entourage del classe '93.