TMW - Diego Costa, sondaggi solo nelle scorse settimane: ingaggio troppo elevato

Nelle ultime ore è stato nuovamente accostato il nome di Diego Costa a quello del Napoli. A fare il punto sull’attaccante dell’Atletico Madrid è Niccolò Ceccarini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “In questo momento non so se ci sia qualcosa, anche se il mercato è imprevedibile. Non escludo che il Napoli ci abbia pensato nelle scorse settimane, ma al momento mi sembra una pista poco praticabile anche per l’ingaggio molto elevato dell’attaccante”.