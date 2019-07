TMW - Elmas allontana Rog: si lavora per la cessione del croato

L'imminente arrivo di Elif Elmas spinge Marko Rog ancora più lontano da Napoli. Secondo quanto raccolto da TMW, in queste ore gli azzurri starebbero lavorando con forza alla cessione del centrocampista croato proprio per definire l'acquisto del talento del Fenerbahce e fargli spazio in rosa. Su Rog ci sono da tempo Genoa e Cagliari.