TMW - Everton, accantonata l'ipotesi Napoli: è vicino ad un club portoghese

L'esterno offensivo del Gremio Everton Soares, finito nel mirino del Napoli, si allontana dalla Serie A. A riferirlo è la redazione di TMW, secondo cui il Benfica è il club più vicino all'ala brasiliana. Il ritorno del tecnico portoghese al Benfica potrebbe portare Everton Soares in Portogallo. La trattativa va avanti da qualche settimana, possibile l'inserimento di una percentuale per la prossima rivendita. Il Gremio potrebbe quindi abbassare le pretese e concludere l'affare, anche perché in Brasile ci sono alcuni problemi economici.