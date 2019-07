TMW - Fiorentina, Veretout non si allena neanche in palestra: cessione vicina

Jordan Veretout non è infortunato ma ormai è due giorni che non partecipa agli allenamenti insieme ai compagni in ritiro a Moena. Il calciatore francese, dopo un colpo subito sabato pomeriggio al primo allenamento, non si è più visto se non in palestra. Oggi addirittura non ha utilizzato neanche la classica cyclette di riscaldamento, dimostrando come la sua cessione ormai sia questione di giorni se non di ore.

La versione viola - La Fiorentina parla di allenamenti differenziati previsti dalla preparazione, ma è ovvio che dopo le prime due sessioni senza neanche un minuto di campo, alla terza il dubbio che sia un'assenza mirata per evitare contestazioni o offese varie diventa praticamente certezza. Il suo procuratore e Daniele Pradè stanno aspettando la prima offerta ufficiale da valutare ed eventualmente accettare. Nessuno vuole affrontare l'imbarazzo di un'assenza alla prima amichevole ufficiale prevista per mercoledì pomeriggio, né tantomeno l'imbarazzo di spiegare una mancata convocazione per la tournée in America