Tmw - Fu accostato al Napoli, sul '97 Matias Vina piomba il Milan

Matias Vina, esterno classe 1997, attualmente in forza al Nacional ed accostato anche al Napoli nel corso delle scorse settimane, è l'obiettivo del Milan per la corsia mancina di difesa. I rossoneri hanno presentato la prima offerta da 7 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. La risposta non è stata positiva, visto che gli uruguaiani vorrebbero prendere più soldi per il giocatore, che piace anche al Palmeiras. Nelle prossime ore il Nacional prenderà la decisione definitiva.