TMW - Giuntoli chiuderà a breve tre rinnovi, in stand-by quelli di Mertens e Insigne

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini aggiorna la situazione relativa ai rinnovi di contratto: "Giuntoli chiuderà i rinnovi di Milik, Zielinski e Maksimovic, resta da capire cosa vorranno fare Mertens e Callejon. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel giugno 2020 e finora non ci sono stati passi avanti per trovare un’intesa. Stesso discorso per l’esterno spagnolo. La proposta del Napoli è arrivata, il club azzurro attende risposte".