TMW - Hysaj e Malcuit, futuro in definizione: esterni verso la conferma

Chiriches andrà al Sassuolo per una cifra di 10 milioni di euro. Lo afferma Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW Radio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Con lui viene fatto un punto sulla difesa: “Per Tonelli si è chiusa la pista Fiorentina, rimane in piedi l’ipotesi Parma e qualcosa dall’estero. Il quarto centrale di Ancelotti sarà Luperto, avviati anche i discorsi per rinnovare il contratto. Ad oggi credo che anche Malcuit ed Hysaj sono destinati a rimanere in maglia Napoli”.