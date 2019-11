Tmw - Icardi, il Psg pronto a riscattarlo a gennaio: Wanda ha ancora l'ultima parola

Nove gol nelle ultime otto partite, un ruolo di primissimo piano nell'attacco di Tuchel, i tifosi che incominciano ad affezionarsi quando c'è da urlare il suo nome. L'anno primo di Mauro Icardi del dopo Inter non poteva partire nella maniera migliore, viziato e coccolato da un ambiente che vorrebbe vincere la Champions League. E trovando molto spazio in un atttacco che può contare anche, fra gli altri, su Mbappé o Neymar, oppure in Cavani. Proprio l'uruguagio è stato la vittima della crescita esponenziale dell'argentino.

IL PSG VUOLE RISCATTARLO - Così i parigini hanno già l'intenzione di confermare il calciatore, già da gennaio. Una mossa per cautelarsi ulteriormente visto l'addio dell'altro sudamericano, in scadenza al 30 giugno 2020. Così all'Inter entrerebbero 65 milioni di euro - cifra del riscatto - che potrebbero reinvestire per rinforzare ulteriormente la squadra.

C'È UN MA - Icardi guadagna attualmente 9 milioni di euro, all'Inter ha un contratto da 7,5. Così c'è già l'idea di andare al PSG e chiedere un aumento alla Cavani, da 12 più premi, insomma, per poi firmare un quinquennale. E può farlo perché c'è una clausola, nel contratto, che dà a Icardi la possibilità di approvare il suo trasferimento definitivo nella Ville Lumiere. Inutile dire che anche Wanda Nara giocherà un ruolo importante, perché vorrebbe che suo marito stesse in Italia, visti i tanti impegni che si stanno sommando, non ultimo il Grande Fratello.

ALLA FINE IL MODO SI TROVA - All'Inter c'è grande fermento sull'eventuale cessione, perché i vertici dei due club si sentono settimanalmente, più volte, per riuscire a chiudere il cerchio. Anche perché in Italia non ci sono club alternativi dove Icardi può andare a giocare, Juventus a parte (che però non ha intenzione di spendere quella cifra) alla fine potrebbe anche esserci una sorta di "buonuscita" per aiutare Icardi. L'ipotesi non è ancora stata prospettata, ma non si può escludere.