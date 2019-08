Tmw - Icardi-Lozano, Insigne può essere l'ago della bilancia

Il Napoli è pronto ad accogliere Hirving Lozano. Dopo una lunghissima trattativa, Carlo Ancelotti è pronto ad accogliere l'attaccante messicano che aveva ammirato da opinionista tv la scorsa estate - prima di dare il via all'avventura da tecnico del Napoli - e che adesso sarà presto un suo calciatore.

Il viaggio di Mino Raiola per incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis è servito proprio per sbloccare una trattativa che Giuntoli, con un paio di viaggi a Montecarlo nelle ultime due settimane, aveva già messo su un piatto d'argento. Una trattativa che adesso è destinata a chiudersi e che nemmeno l'infortunio rimediato ieri da Lozano, di lieve entità, ha rallentato.



Raiola però ha discusso anche di Lorenzo Insigne. Capitano del Napoli, alla sua prima stagione da capitano del Napoli fin dalla prima giornata di campionato che però in campo ricopre la stessa zona di campo di Lozano. E Raiola, consapevole del forte interesse di De Laurentiis per Mauro Icardi, ha messo sul piatto anche questa idea di lavoro, cioè valutare il trasferimento di Insigne per arrivare a Maurito.



Icardi in questo momento è al centro di una ben più complessa trattativa di calciomercato. La Juventus è convinta di chiudere il suo acquisto a fine agosto, la Roma le sta provando tutte per inserirlo in una trattativa che comprenderebbe anche Edin Dzeko. E il Napoli, che da settimane lavora al suo acquisto, potrebbe avere in Insigne la chiave giusta per mettere la parola fine a questa telenovela. Un'idea, al momento. Che potrebbe tramutarsi nella telenovela di mercato delle ultime settimane.