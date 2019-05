Tmw - Il Benfica cerca l'erede di Grimaldo, tra i papabili anche Mario Rui

Occhi in Serie A per la fascia sinistra del Benfica, che cerca l'erede di Grimaldo. Il terzino spagnolo ha sirene in Premier League e in Spagna, il club lusitano pensa a due profili del nostro campionato per sostituirlo: nel mirino vi sono infatti Mario Rui del Napoli e Federico Dimarco, dell'Inter ma in prestito al Parma nell'ultima stagione.