Tmw - Il Cagliari cerca il terzino mancino, Ghoulam in cima alla lista

Il Cagliari cerca un profilo importante sulla fascia sinistra, dopo che Luca Pellegrini ha salutato per rientrare alla Juventus. Due i nomi papabili per cui i contatti stanno andando avanti da alcuni giorni: il primo è Ghoulam, in uscita dal Napoli, con gli azzurri che vorrebbero però monetizzare. L'altro è Aleksandar Kolarov: i rapporti con la Roma, al netto della conclusione dell'esperienza di Olsen in Sardegna, sono ottimi e non è da escludere un possibile approdo in rossoblù.