Tmw - Il Napoli pesca ancora in Liga: Giuntoli sul talento spagnolo Unai Nunez

Il Napoli continua a studiare con grande attenzione la Liga e monitora, dil giovane e promettente difensore Unai Nunez dell'Atletico Bilbao. Classe 1997, titolarissimo nell'ultimo Europeo U21 stravinto dalla Spagna e già nel giro della Nazionale maggiore del ct Robert Moreno. Questo potente centrale è non a caso finito nel mirino di top club mondiali quali Barcellona e Manchester City, oltre a essere stato cercato dal Milan la scorsa estate. Adesso, però, c'è secondo quanto raccolto da TMW anche il club del presidente De Laurentiis, che vuole tutelarsi in vista del possibile addio di Kalidou Koulibaly a fine stagione. Per Núñez, d'altronde, garantisce lo stesso Fabián, che avrebbe raccomandato alla dirigenza partenopea l'acquisto del proprio connazionale come potenziale colpaccio per il presente e per il futuro. Oggi il basco è un'idea intrigante, ma dalla Premier spingono forte e a gennaio torneranno sicuramente alla carica. Anche perché il talentoso difensore ha una clausola risolutiva da 30 milioni di euro e non intende rinnovare il suo contratto coi biancorossi. Una scelta che in quest'avvio di Liga lo ha relegato troppo spesso in panchina, spingendolo ulteriormente a guardarsi intorno già in vista del mercato invernale.