Tmw - Il Napoli sfida l'Atalanta per il classe 97' Saric

Il Napoli è sempre attento al mercato dei giovani. In questo senso le ottime prestazioni di Dario Saric, calciatore del Carpi. 21 presenze con due reti e tre assist in stagione, non sono passate inosservate agli occhi di Giuntoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, sul giocatore classe ‘97 nelle scorse settimane si era mossa l’Atalanta, che ora però dovrà guardarsi le spalle dall’inserimento proprio del Napoli che vanta da anni ormai ottimi rapporti con la società emiliana.