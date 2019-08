TMW - Inter-Napoli, prende quota lo scambio Icardi-Milik: le ultime

Mauro Icardi al Napoli, Milik all’Inter. Ipotesi di mercato che prende quota con il passare dei giorni. L’attaccante argentino ha rifiutato 12 milioni netti all’anno dal Monaco, vuole rimanere in Italia. E oggi il Napoli, che offre un ingaggio più basso, è la squadra più accreditata. Antonio Conte gradisce molto il profilo di Milik. Nelle idee nerazzurre la batteria di attaccanti dovrà essere composta da Lukaku, Lautaro Martinez, Milik, Sanchez (si attende ancora l’ok dal Manchester United) e Politano che all’occorrenza può giocare da quinto a centrocampo. L’Inter si muove, concretamente, per cedere Icardi. Il Napoli vuole arrivare all’argentino. Milik, che un po’ per strategia di mercato e un po’ per precauzione non dovrebbe giocare la partita contro la Fiorentina in attesa delle evoluzioni, è obiettivo concreto dell’Inter. Icardi a Napoli e Milik all’Inter, un affare che può decollare nei prossimi giorni. Con la Juve che per l’argentino separato in casa all’Inter resta sempre sullo sfondo...