TMW - James, trattativa tutt'altro che chiusa: siamo entrati nella settimana decisiva

La trattativa per James Rodriguez è tutt'altro che tramontata. Ieri a smentire i rumors su un accordo trovato tra il colombiano e l'Atletico Madrid ci ha pensato direttamente Carlo Ancelotti: "Non mi risulta che sia fatta con l'Atletico. Penso che la trattativa sia ancora aperta, non ho avuto notizie contrarie. Ma non è l'unica trattativa aperta - ha detto il tecnico del Napoli a Tv Luna -, ci sono tanti profili interessanti che valutiamo". Chiaramente però James è la prima richiesta di Carlo Ancelotti per ricoprire questo ruolo di sotto punta nel 4-2-3-1 ed il tecnico non ne ha fatto mistero: "Sono molto legato a lui perchè ha fatto molto bene con me. Lo stimo moltissimo come ragazzo, dobbiamo migliorare la squadra e sicuramente con lui miglioriamo la squadra, ma ci sono anche altri profili di quella tipologia che stiamo valutando con la società. Rilanciarsi dopo due stagioni non brillanti? L'ho voluto io al Bayern, ma purtroppo sono andato via dopo 2 mesi. Ma anche quando sono andato via è stato tra i migliori giocatori della Bundesliga. L'anno scorso ha avuto più difficoltà perchè l'ambiente non è stato facile per lui per lingua e anche per caratteristiche del club. Non ha bisogno di rilanciarsi, James è un grande giocatore. Stiamo lavorando su quello, ma non solo". Si entra dunque nella settimana decisiva. Anche perché sono terminate le vacanze del giocatore, nonostante il Real Madrid abbia fatto trapelare di averle prolungare fino a fine mese, ed in queste ore James raggiungerà Madrid per prendere una decisione o comunque provare a capire dove inizierà il nuovo capitolo della sua carriera.