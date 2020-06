Tmw - Juventus, il primo obiettivo è Milik ma il Napoli non vuole darlo ai bianconeri

Luce dei riflettori puntata sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter, ma occhio anche al calciomercato. La redazione di TMW ha ribadito il forte interesse della Juventus per Arek MIlik: "Il primo nome per l'attacco della Juventus è quello di Arkadiusz Milik. Una volta risolta la situazione di Gonzalo Higuain, il polacco sarà la prima scelta".

Come afferma la redazione di TMW c'è un ostacolo da superare: "Il Napoli non vorrebbe cederlo alla Juve, sebbene la scadenza nel giugno del 2021 possa indurre alla cautela. Insomma, per evitare un caso Lewandowski, potrebbe esserci uno sconto rispetto ai 50 milioni richiesti". L'alternativa della Juventus a Milik, come riferito da TMW, è Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina: "Venticinque milioni potrebbero essere il prezzo giusto per il serbo, che darebbe una plusvalenza secca alla Fiorentina che potrebbe puntare su qualcuno con meno incognite"