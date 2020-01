TMW - L'ex azzurro Negro lascia il Pontedera: ripartirà dalla Serie D

Primi movimenti in uscita per il Pontedera, che in giornata saluterà Antonio Negro. L'attaccante scuola Napoli, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha infatti raggiunto l'accordo con il club toscano per la risoluzione del contratto; poi lo attenderà il Foligno, formazione del Girone F di Serie D.