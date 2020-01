Tmw - L'Inter prova il sorpasso per Amrabat, l'agente in sede per parlare coi nerazzurri

L'Inter pensa a Sofyan Amrabat per la prossima stagione e tenta il sorpasso sul Napoli, che aveva già raggiunto l'accordo con il Verona nell'ambito dell'operazione che porterà Rrahmani in Campania. Nella giornata di oggi l'agente del centrocampista dell'Hellas, Sinouh Mohamed, ha parlato con i nerazzurri all'interno della sede, come testimoniato dalla foto di TMW.