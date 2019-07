TMW - La Fiorentina alza il pressing per Rog: il croato è la priorità del ds Pradè che sta cedendo Veretout

La Fiorentina alza il pressing per arrivare a Marko Rog del Napoli. Il giocatore croato è la priorità in questo momento per il direttore sportivo viola Daniele Pradè che si trova a Milano anche per portare avanti le trattative per la cessione di Jordan Veretout che, oltre a Milan e Roma, piace anche proprio al club di De Laurentiis. Lo riporta Michele Criscitiello sul sito Tuttomercatoweb.