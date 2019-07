Tmw - La Juve prova a soffiare Lukaku all'Inter, bianconeri pronti a mollare Icardi?

La Juventus resta alla finestra e vigile per Romelu Lukaku. Mentre gli uomini mercato dell’Inter si preparano a rientrare in Italia per l’affondo sul centravanti del Manchester United, Fabio Paratici ha visto Federico Pastorello, agente di Lukaku. Incontro nel pomeriggio in quel di Milano, la conferma che l’interesse dei bianconeri nei confronti del belga non è solo una manovra di disturbo nei confronti dell’Inter, ma qualcosa in più. Possibile che, proprio l'arrivo del belga possa essere una mossa che prevede l'abbandono della pista Icardi da parte dei bianconeri.