Tmw - Lobotka, fumata bianca: è atteso già nelle prossime ore in Italia

Fumata bianca per l'arrivo al Napoli di Stanislav Lobotka, centrocampista classe '94. Nelle casse del Celta Vigo 21 milioni di euro più bonus per un calciatore che è atteso in Italia già nelle prossime ore. A conferma di ciò anche la lista dei convocati diramata pochi minuti fa dallo stesso club galiziano per il match di Coppa del Re contro il Merida: assente Lobotka, pronto a firmare il contratto col club partenopeo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.