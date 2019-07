Tmw - Lukaku, la Juve fa sul serio: oltre a Dybala proposto anche Mandzukic

Apertura di Mario Mandzukic al Manchester United. La Juventus in Inghilterra ha proposto una seconda contropartita, oltre a Paulo Dybala (di rientro alla Continassa con l'obiettivo di confrontarsi presto con Sarri), per strappare definitivamente Romelu Lukaku ai Red Devils. Sono ore importantissime sull'asse Torino-Manchester per quanto riguarda il futuro del belga in bianconero, ancor di più se si considera lo stop (definitivo?) dell'Inter che ha virato con forza su Edinson Cavani e, nel contempo, sta provando a chiudere per Edin Dzeko con l'ad nerazzurro Beppe Marotta a Roma proprio in queste ore. Servirà ancora un incontro, magari due, laddove bisognerà far quadrare i conti. Lavori in corso.