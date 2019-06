Tmw - Manolas, pronto all'addio alla Roma: discorsi concreti col Napoli, resta il nodo ingaggio

Non c'è ancora chiarezza sul futuro di Kostas Manolas, difensore in uscita dalla Roma anche grazie a una clausola rescissoria da 37 milioni di euro. A parlare del futuro del greco è la redazione di Tuttomercatoweb: "Dove andrà Manolas? La Juventus resta interessata, ma in questo momento la trattativa col club bianconero è ferma. Negli ultimi giorni, la società che ha portato avanti i discorsi più concreti è stato il Napoli: in questo caso però il problema è l'ingaggio perché il centrale greco chiede cinque milioni di euro netti a stagione. Tutt'altro che da escludere un futuro di Manolas lontano dall'Italia, con l'entourage del calciatore che ha ricevuto sondaggi sia da club spagnoli che da club inglesi".