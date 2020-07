TMW, Marchetti: "Osimhen, ci siamo! Fase conclusiva, ma non si molla neanche Boga"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Luca Marchetti aggiorna cosi la situazione relativa al mercato: "Ormai per Osimhen ci sono solo pochi dettagli da risolvere: ormai la trattativa è entrata nella sua fase conclusiva. In queste ore c’è stato un ulteriore contatto tra le parti e per la settimana prossima è prevista la definizione della parte economica riguardante il contratto del giocatore. Con il Lille l’accordo è blindato. Le sirene della premier non si sono mai concretizzate e adesso il Napoli ha tutto per definire l’affare. L’investimento, come sappiamo, sarebbe da 60 milioni di euro. Ma nonostante questo il Napoli non molla neanche Jeremie Boga, del Sassuolo, per cui nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti.

Questo perché a Napoli è possibile che arrivino delle cessioni. Oltre a Milik anche Koulibaly. Nei giorni scorsi De Laurentiis ha incontrato l’agente del giocatore che ha in mano una prima potenziale offerta per il difensore da 60 milioni di euro. I rapporti fra City e Napoli e le richieste iniziali del presidente partenopeo non rendono la trattativa semplice: sarà necessario assolutamente lavorare molto, se si vuole concludere l’affare".