Tmw - Mario Rui lascerà Napoli, ma la richiesta di ADL è troppo alta per il Torino

E’ tra le priorità del calciomercato granata, anche se da via Arcivescovado non hanno ancora in programma affondi decisivi e immediati. Se non altro, però, il raggio d’azione si sta decisamente restringendo: Walter Mazzarri ha bisogno di un altro esterno sinistro, la gamma di nomi è sempre più ristretta. Sono rimasti due profili entrambi graditi al tecnico di San Vincenzo per i quali le trattative sono imbastite, seppur senza una fumata bianca così vicina. Da una parte Mario Rui, dall’altra Diego Laxalt: sono loro i protagonisti della volata a due per la fascia mancina del Toro.

Prezzo alto – Il portoghese è in cima alle preferenze, ed è anche il motivo per cui i discorsi con il Napoli sono iniziati da più tempo. Il suo nome è finito in mezzo ai discorsi per Simone Verdi, ma come per l’attaccante, anche per l’esterno la dirigenza granata è rimasta spiazzata dalla valutazione del cartellino: Aurelio De Laurentiis vorrebbe più di 12 milioni di euro, decisamente troppi per gli addetti ai lavori di via Arcivescovado. Anche perché, come ribadito a gran voce dall’agente Mario Giuffredi, il giocatore andrà sicuramente via da Napoli. Ci sarà da trattare, ma attenzione al Milan pronto ad inserirsi tra il Toro e Mario Rui.