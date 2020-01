Tmw - Mateta-Napoli, il francese ha chiesto la cessione al Mainz: la situazione

Prosegue la trattativa del Napoli per Andrea Petagna, primo nome per l'attacco, ma il club partenopeo si sta cautelando con altre alternative. Una di queste riguarda Andrea Pinamonti, con gli azzurri che si sono inseriti per il classe 1999, ma un'altra porta a Jean-Philippe Mateta che oggi ha chiesto la cessione al Mainz. Nella trattativa non rientrerebbe comunque il cartellino di Amin Younes.