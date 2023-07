Tmw - Mercato entra nel vivo: una priorità e diversi casi spinosi

La seconda giornata di allenamenti a Dimaro è stata caratterizzata dalla presentazione di Mauro Meluso

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

La seconda giornata di allenamenti a Dimaro è stata caratterizzata dalla presentazione di Mauro Meluso. Il nuovo direttore sportivo del Napoli ha scelto il profilo basso, senza sbilanciarsi sui tanti casi di mercato da sbrogliare da qui ai prossimi giorni, entrando a tutti gli effetti nel mondo Napoli in punta di piedi e sottolineando più volte il ruolo di De Laurentiis nelle trattative e della squadra scouting diretta da Micheli sulla scelta dei profili: "Sono nel club campione d'Italia e quindi le responsabilità aumentano, ma il calcio è uguale a tutte le latitudini anche se cambiano i numeri i numeri economici e di seguaci, ma non è motivo di paura, ma di ulteriore stimolo", le parole di Meluso, trincerato sui pochi giorni di operatività alle domande su Osimhen ed il sostituto di Kim ma dando comunque un indizio sulla riunione in programma oggi a Dimaro: " Osimhen? Sono appena arrivato, se riusciamo a tenerlo è una gran cosa perché fa la differenza, valuteremo con tutti i dirigenti perché tutte le decisioni si prendono insieme. Il sostituto di Kim? Domani avremo le riunioni di mercato, ma Micheli finora non è stato con le mani in mano".

La priorità

Il sostituto di Kim, anche se Garcia ha fatto intendere che la società vuole valutare ulteriormente l'operazione a livello tecnico ed economico e quindi non c'è un affare in via di definizione. I nomi restano quelli di Kilman del Wolverhampton, valutato 40mln di euro, ed è ancora più difficile Robin Le Normand, spagnolo della Real Sociedad. Non si muoverà invece Kō Itakura del Borussia M'gladbach, seguito già dall'estate scorsa mentre resta in corsa anche Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda. Nei prossimi giorni, però, il Napoli dovrà rompere gli indugi.

I casi più complessi

Oltre ovviamente al rinnovo di Osimhen, atteso in ritiro per tentare l'affondo decisivo (non basta l'offerta da 7mln di euro a stagione), non sarà semplice sbrogliare le situazioni dei giocatori in scadenza 2024 e quindi quelle di Zielinski e Lozano. ADL è stato chiaro: rinnovo o cessione e da scartare la possibilità di restare per poi svincolarsi la prossima estate. In questo senso l'interessamento dall'Arabia Saudita per il polacco e dalla MLS per Lozano può aiutare a sbloccare questa fase di stallo anche perché entrambi hanno ingaggi pre-Covid oltre i 4mln di euro che ora sono insostenibili.