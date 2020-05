Tmw - Milik diviso tra rinnovo e addio: Simeone in pole, ma c'è anche la Premier

Il futuro di Arkadiusz Milik è tra i temi centrali di un Napoli che potrebbe attraversare una vera e propria rivoluzione la prossima stagione. Il rinnovo del calciatore non è arrivato a un vicolo cieco ma è sempre oggetto di riflessione tra le parti. Non ancora, però, di discussione. Entro fine maggio l'entourage del polacco avrà un summit con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, per valutare la fattibilità di un nuovo accordo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

IL DISSIDIO DI AREK - Sul tavolo ci saranno prospettive tecniche ed economiche ma quella di una nuova firma non è una possibilità da escludere a priori anche per il rapporto che si è creato tra Milik e Gattuso. Dall'altra parte, però, non mancano gli interessamenti: arrivano sirene dalla Premier League negli uffici polacchi mentre Diego Simeone ha dato il suo gradimento a una possibile offerta per il giocatore. Sulla Juventus, per adesso, siamo agli attestati di stima ma nulla di più concreto.