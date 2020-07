Tmw - Milik, la Juventus rifiuta: non inserirà Bernardeschi nell'affare

Se Victor Osimhen è l'attaccante che in casa Napoli sarebbe stato indicato come la punta da incoronare, a svestire i panni di centravanti azzurro dovrebbe essere Arek Milik. Tanti estimatori per l'attaccante polacco, tra cui anche la Juventus di Agnelli con la quale il discorso verterebbe non solo su una cifra cash, ma anche sull'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere Federico Bernardeschi.



Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime proprio sulla situazione dell'asse Napoli-Torino, spiegando come il club bianconero abbia di fatto negato l'eventualità dell'inserimento di Bernardeschi nell'affare Milik: "No della Juventus a inserimento di Bernardeschi nella trattativa per Milik".