Tmw - Muriel resta in Italia ma molla la Fiorentina, pronto l'approdo all'Atalanta

Nonostante l'infortunio al ginocchio rimediato con la sua Colombia durante la Copa America Luis Muriel continua ad essere un nome caldo per il mercato dell'Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club orobico avrebbe trovato l'accordo sia con il Siviglia che con l'entourage del calciatore per l'approdo dell'oramai ex Fiorentina alla corte di Gian Piero Gasperini.