TMW - Napoli, accordo con Rrahmani fino al 2025: si tratta con l'Hellas

Filo diretto tra Napoli ed Hellas Verona. La società di patron De Laurentiis sta già dando concretamente il via alla rifondazione della squadra che avverrà la prossima estate e in questi giorni è in contatto col club di patron Setti per definire due operazioni per giugno: Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat.

Accordo già raggiunto con Rrahmani - Classe '94, Amir Rrahmani è una delle note liete dell'Hellas Verona di Ivan Juric. Con lui il club partenopeo ha già raggiunto un accordo valido per cinque stagioni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025, e ora vuole trovare con la società scaligera un accordo che permetta al Napoli di mettere, a partire dalla prossima estate, la mani sul difensore kosovaro, ma anche sul centrocampista Sofyan Amrabat.

Filo diretto Napoli-Hellas Verona - Rrahmani e Amrabat per giugno in un'unica operazione da circa 30 milioni di euro. E' ciò di cui stanno ragionando le due società. Non siamo ancora al traguardo finale, anche perché per Amrabat nelle ultime settimane sono arrivati anche altri interessamenti. Ma il Napoli lavora per stringere i tempi e per anticipare le rivali. Con l'accordo con Rrahmani già in tasca. Lo riporta Tuttomercatoweb.