TMW - Napoli conferma interesse, ma Amrabat sta firmando per la Fiorentina

Entra nel vivo la trattativa per portare Sofyan Amrabat - centrocampista dell'Hellas Verona - alla Fiorentina. Gli intermediari sono arrivati all'Hotel Melia di Milano per parlare con la dirigenza viola. C'è ancora qualche dettaglio da limare e il Napoli anche ieri ha confermato l'interesse, ma c'è ottimismo per chiudere l'affare in vista di giugno già nella giornata di oggi. Lo riporta Tuttomercatoweb.