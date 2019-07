Tmw - Napoli fiducioso su James: club convinto che il Real tornerà sui suoi passi, la situazione

Il Napoli non molla per James Rodriguez ed è convinto che il Real Madrid, nonostante oggi abbia ufficiosamente tolto il colombiano dal mercato, possa tornare sui suoi passi. Il club partenopeo, che ha da giorni l'accordo col calciatore, resta sulla sua posizione: vuole l'ex Bayern Monaco ma solo in prestito con diritto di riscatto, una formula non gradita a Florentino Perez. Ma il club partenopeo è fiducioso e convinto che, nell'ultima settimana di calciomercato, i blancos possano cambiare idea e aprire alla cessione a titolo temporaneo di un giocatore che oggi è tornato ad allenarsi agli ordini di Zidane, ma non rientra nei piani del manager francese.