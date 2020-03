TMW - Napoli su Belotti: contatti in corso col Torino, pista molto concreta

Napoli al lavoro, a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Il nome forte in casa azzurra è quello di Andrea Belotti del Torino. Contatti in corso. Il Gallo è un obiettivo per la prossima stagione. Pista molto concreta. Intanto l’Inter resta su Mertens nonostante il rinnovo del contratto. Nelle intenzioni nerazzurre potrebbe essere imbastita un’operazione legata al riscatto di Politano. Inter in pressing, nel mirino c’è ancora Mertens. E il Napoli punta Belotti. Lo riporta Tuttomercatoweb.