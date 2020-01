Tmw - Napoli su Matias Vina del Nacional: fissata la sua valutazione

La maglia della Nazionale, se hai speso la tua giovane carriera solo in Uruguay, significa qualcosa di più. Ha un peso e un valore diverso per Matias Vina che adesso a tutti gli effetti è il proprietario della mancina difensiva celeste. Valutato tra gli 8 e i 10 milioni dal Nacional, eletto miglior giocatore in assoluto del 2019 del campionato, ha recentemente preso il passaporto comunitario, fattore che lo ha messo sul taccuino di molti club europei. L'entourage ha avuto sondaggi dai grandi campionati, dal Leicester all'Atletico Madrid passando da ipotesi estive in Italia come la Lazio o anche il Napoli a gennaio se dovesse concretizzarsi l'addio di Ghoulam. Vina è pronto per salutare il suo Uruguay e per consacrare il suo status in Nazionale anche con la maglia di una big europea.