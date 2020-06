Tmw - Napoli sul talento Nico Gonzalez dello Stoccarda, la situazione

Tre gol in cinque partite dopo la ripresa del campionato, Nicolas Gonzalez si è dimostrato uno dei giocatori più in palla del momento del calcio tedesco. Ed è anche grazie al suo gol e al suo assist che, dopo due ko di fila a sorpresa, lo Stoccarda è riuscito a battere l'Amburgo e ad evitare momentamemente l'aggancio.

L'argentino, che era in odore di nuova convocazione in Nazionale dopo le tre presenze tra ottobre e novembre, prima dello stop per il Coronavirus, è uno degli osservati speciali in Zweite Bundesliga: il classe '98 di Belén de Escobar, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe uno dei profili monitorati dal Napoli in ottica mercato estivo. Il ds Cristiano Giuntoli e la squadra scouting del Napoli starebbe seguendo con attenzione il giocatore per rinforzare il pacchetto avanzato di Gennaro Gattuso. E questo presupporrebbe un addio importante davanti.