Tmw - Nodo sulla durata contrattuale per Amrabat: i dettagli

Sofyan Amrabat è a un passo dal diventare un prossimo centrocampista azzurro per l'estate. Tra le società l'intesa è totale, 15+1 con l'Hellas Verona che riscatterà il giocatore per 3,5 dal Brugges. Secondo quanto raccolto da Tmw col ragazzo resta soltanto da definire la questione legata alla durata di un accordo da 1 milione e 750mila euro a stagione. Il Napoli propone una stagione in più di quelle volute da Amrabat (5 contro 4) e il centrocampista vorrebbe inserire una clausola nel contratto che per adesso non è accettata dalla dirigenza azzurra.