TMW - Nome nuovo per la porta: piace il '94 Vlachodimos del Benfica, le cifre

Prima che il Coronavirus bloccasse il mondo del pallone e più in generale tutto il mondo con la sua pandemia, gli scout delle società di Serie A si erano già attivati per cercare prospetti interessanti in vista della nuova stagione. Fra questi anche quelli di Inter e Napoli, due società che per motivi diversi sono alla ricerca di un nuovo portiere (i nerazzurri per trovare una valida alternativa ad Handanovic, mentre i partenopei valutano profili interessanti in caso di addio di uno fra Ospina e Meret). A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, entrambe le società avrebbero messo nel mirino il medesimo giocatore: Odysseas Vlachodimos, estremo difensore classe 1994 del Benfica già da tempo sul taccuino del Manchester United. Il giocatore, nato in Germania ma con passaporto greco, prima del blocco forzato alla stagione aveva messo a referto già 35 presenze, con ben sedici senza subire reti. La sua valutazione è di 20 milioni di euro.