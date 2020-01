Tmw - Non solo Amrabat, il Napoli vuole anche Kumbulla: le cifre dell'affare

Ore calde per il mercato della società azzurra. Secondo quanto raccolto da Tmw, il Napoli si avvicina a Sofyan Amrabat, dopo l'incontro concluso negli scorsi minuti con l'entourage del giocatore, ma nel frattempo ha deciso di puntare anche su Kumbulla, entrambi arriverebbero in estate: per il primo la fumata bianca appare vicina.

KUMBULLA - Il Napoli punta anche su Kumbulla con una proposta da circa 15 milioni più bonus. La situazione del difensore resta è in evoluzione perché seguito anche da altri club come Manchester United e Lipsia.