Tmw - Non solo Gabriel per la difesa: il Napoli ha avviato contatti per altri due profili

Le difficoltà per arrivare a Gabriel Magalhaes del Lille restano, sebbene sia il primo obiettivo per la difesa del Napoli del futuro. Sfida a Everton e Leicester per il centrale brasiliano, così il ds Cristiano Giuntoli guarda anche verso altri obiettivi. Resiste il nome di Moussa Niakhate del Mainz, francesino per il quale c'è stato un contatto con l'entourage e poi con il club tedesco per informarsi sui costi dell'operazione. Non solo: negli ultimi giorni sono da registrare nuovi contatti con il Friburgo e con l'entourage di Robin Koch: sul giocatore c'è anche il Milan. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.