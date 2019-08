Tmw - Non solo Lozano, Raiola al centro del mercato del Napoli: idea scambio Insigne-Icardi

Mino Raiola al centro del calciomercato del Napoli. Di nuovo. Dopo aver definito l'operazione Manolas, l'agente italo-olandese quest'oggi sta definendo i dettagli per l'arrivo nel club partenopeo di Hirving Lozano dal PSV Eindhoven. Si lavora per l'arrivo alla corte di Ancelotti dell'attaccante messicano, al termine di un corteggiamento durato diversi mesi, iniziato addirittura a dicembre.

Nelle idee del Napoli, Lozano è l'alternativa a Lorenzo Insigne. Ma Lozano potrebbe anche essere il suo sostituto, il suo erede. Perché De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando anche alla possibilità di inserire in rosa un nuovo attaccante, un centravanti. E in questo senso, il nome di Mauro Icardi resta in cima alle preferenze del club partenopeo.

Come arrivarci? Come battere la concorrenza? Una strada può essere lo scambio con Lorenzo Insigne, di cui le parti hanno discusso anche nella giornata di oggi. Insigne sarebbe perfetto per la nuova Inter di Conte, Icardi il centravanti ideale per un Napoli alla ricerca della punta da 30 gol a stagione. Per ora è un'idea, un progetto di lavoro messo sul tavolo. Ma Insigne potrebbe presto diventare la chiave giusta per arrivare a Icardi e battere la concorrenza di Roma e Juventus. E lo scambio Insigne-Icardi, il tormentone di queste ultime settimane di calciomercato.