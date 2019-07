TMW - Nuovo assalto del Cagliari su Rog: è lotta a tre per il croato

Nuovo assalto del Cagliari per Marko Rog. Dopo l'incontro di ieri di Madrid tra Madrid e Angelici che non ha sbloccato il trasferimento in Sardegna di Nandez, il club rossoblù ha riallacciato i contatti col Napoli per l'acquisizione del centrocampista croato classe '95 che piace anche al Genoa ed è in trattativa con l'Eintracht Francoforte.