Tmw - Osimhen, ore decisive: vuole rispettare il gentlemen's agreement stretto col Napoli

Ore decisive per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli: stando a quanto da noi raccolto nel giro di qualche giorno è previsto un incontro tra il ds Giuntoli e il nuovo agente dell'attaccante nigeriano del Lille William D’Avila. Gli azzurri, dopo essersi allontanati molto dalla conclusione dell'affare col cambio di procuratore dell'attaccante, vogliono recuperare terreno: il classe '98, da parte sua, vorrebbe rispettare quel gentlemen's agreement stretto col ds Giuntoli in Sardegna ma il Liverpool ha un potere economico molto importante e in questo momento la corsa sembra essere proprio tra Reds e azzurri.